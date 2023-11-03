Минюст признал иноагентом политолога Марию Снеговую

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минюст РФ пополнил список иностранных агентов, добавив в него пять граждан, а также исключил из перечня региональную национально-культурную общественную организацию "Туба калык" (Тубалары) в связи с ее ликвидацией, сообщает в пятницу сайт ведомства.

Среди признанных иноагентами – политолог Мария Снеговая, журналист Дмитрий Еловский. Также в список включены Д. Губин, К. Качур и А. Солдатов. Как отмечает Минфин, все они проживают за пределами РФ.

Ведомство отмечает, что Мария Снеговая является сотрудником различных американских аналитических центров и университетов. Ей вменяется участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. По мнению Минюста, она осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа РФ и Вооруженных Сил РФ.

Другим объявленным в пятницу иноагентами физлицам вменяются в вину схожие действия.

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