Что случилось этой ночью: суббота, 4 ноября

Пополнение списка иноагентов, землетрясение к Северных Курил, шеф Пентагона ограничил визиты военных в Израиль

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Землетрясение магнитудой 5 произошло у Северных Курил. Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал, разрушений нет.

- Минюст признал иноагентом политолога Марию Снеговую. Также список иноагентов пополнили журналисты Дмитрий Еловский и Дмитрий Губин, юрист Кирилл Качур и публицист Андрей Солдатов.

- Шеф Пентагона ограничил визиты военных в Израиль. Также со стороны Пентагона приостанавливается поддержка визитов в Израиль представителей Конгресса.

- США и ЕC обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников

- Блинкен заявил, что США нужна гуманитарная пауза в ближневосточном конфликте для поддержки Израиля. Это поможет снизить уровень давления, с которым сталкивается Вашингтон.