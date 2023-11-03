Главнокомандующий ВМФ РФ прибыл в Мьянму

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов прибыл в Мьянму, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Одной из важнейших целей заграничной поездки российской военной делегации под руководством адмирала Николая Евменова является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой", - говорится в сообщении.

Программой визита главкома предусмотрен ряд встреч с руководством Мьянмы, командованием военно-морских сил и участие в церемонии открытия первого российско-мьянманского военно-морского учения.

Как сообщалось, отряд российских боевых кораблей, в составе которого большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" ТОФ, совершил заход в порт Тилава Республики Союз Мьянма.