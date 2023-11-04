Главком ВМФ Евменов встретился с руководителем Мьянмы
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Глава Мьянмы Мин Аун Хлайн провел встречу с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым, сообщили в Минобороны РФ.
Участники встречи "обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, поделились мнениями по поводу первого совместного военно-морского учения ВМФ России и ВМС Мьянмы", говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Перед встречей с главой республики адмирал Николай Евменов провёл переговоры со своим коллегой - командующим военно-морскими силами Республики Союз Мьянма адмиралом Мо Аунгом", - отмечается в сообщении.
Евменов прибыл в Мьянму 3 ноября. Его визит продлится несколько дней.