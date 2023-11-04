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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Главком ВМФ Евменов встретился с руководителем Мьянмы

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Глава Мьянмы Мин Аун Хлайн провел встречу с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым, сообщили в Минобороны РФ.

Участники встречи "обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, поделились мнениями по поводу первого совместного военно-морского учения ВМФ России и ВМС Мьянмы", говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Перед встречей с главой республики адмирал Николай Евменов провёл переговоры со своим коллегой - командующим военно-морскими силами Республики Союз Мьянма адмиралом Мо Аунгом", - отмечается в сообщении.

Евменов прибыл в Мьянму 3 ноября. Его визит продлится несколько дней.

ВМФ Мин Аун Хлайн Мьянма Николай Евменов
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