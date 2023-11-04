Секретарь Совбеза РФ напомнил об атаках Киева на стратегические объекты

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Украина при помощи Запад организовала диверсии против газопровода "Северный поток" и ряда объектов на территории России.

"Киев полностью игнорирует нормы международного права. Не в силах что-либо изменить в свою пользу на линии боевого соприкосновения, украинские власти и их западные покровители все чаще прибегают к использованию открытых террористических методов для устрашения населения и нанесения ущерба Российской Федерации", - сказал Патрушев в субботу на марафоне общества "Знание" в рамках форума "Россия".

"Наиболее резонансными из них стали подрывы газопровода Северный поток, Крымского моста, Каховской ГЭС, ракетные обстрелы Запорожской АЭС, атаки беспилотных воздушных судов на Курскую АЭС, объекты гражданской инфраструктуры, а также вооруженное нападение украинских диверсионно-террористических групп на приграничные поселки", - сказал Патрушев.