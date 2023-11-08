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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Патрушев заявил, что финподдержка Киева Западом ведет к эскалации конфликта

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Западные страны, поставляя Киеву оружие и оказывая финансовую помощь, способствуют эскалации конфликта, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Особо подчеркну: продолжающееся накачивание Украины оружием, финансовая и политическая поддержка Киева - это шаги, прямо способствующие дальнейшей эскалации конфликта и напряженности", - сказал Патрушев на ежегодной встрече секретарей совбезов стран СНГ.

По его словам, Запад всеми силами пытается поддерживать руководство Украины.

Патрушев добавил, что США и Запад последние 9 лет готовили Украину к боевым действиям против РФ.

Из-за отсутствия успехов на поле боя Украина прибегает к атакам на критическую инфраструктуру России, включая атомные электростанции, добавил он.

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"Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС", - сказал Патрушев.

"26 октября один из украинских БПЛА попал в склад ядерных отходов на территории Курской АЭС, а два других - в комплекс ее административных зданий", - добавил он.

Николай Патрушев Украина Ленинградская АЭС Курская АЭС Калининская АЭС СНГ
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