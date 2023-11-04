Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в субботу сообщил в своем телеграм-канале об объявлении в городе воздушной тревоги.
На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась дважды 1 ноября.
Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.