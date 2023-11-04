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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в субботу сообщил в своем телеграм-канале об объявлении в городе воздушной тревоги.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась дважды 1 ноября.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Михаил Развожаев Севастополь
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