Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в субботу сообщил в своем телеграм-канале об объявлении в городе воздушной тревоги.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась дважды 1 ноября.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.