Воздушная тревога в Севастополе отменена спустя полтора часа

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе в субботу, отменено, объявил губернатор Михаил Развожаев.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло примерно полтора часа. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Как уточнил губернатор, военные использовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты: этот дым безопасен, но запах неприятный.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.