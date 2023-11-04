Крикалев исключил появление искусственной гравитации на новой орбитальной станции

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации "Роскосмос" космонавт Сергей Крикалев Фото: Наталья Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - На новой отечественной орбитальной станции не планируется создавать искусственную гравитацию, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Каждую новую станцию делают по более комфортным условиям, но что точно не будет - искусственной гравитации", - сказал Крикалев в субботу на марафоне общества "Знание" в рамках форума "Россия".

По его словам, невесомость на орбите необходима в первую очередь для проведения уникальных экспериментов.