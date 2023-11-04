Крикалев исключил появление искусственной гравитации на новой орбитальной станции
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - На новой отечественной орбитальной станции не планируется создавать искусственную гравитацию, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"Каждую новую станцию делают по более комфортным условиям, но что точно не будет - искусственной гравитации", - сказал Крикалев в субботу на марафоне общества "Знание" в рамках форума "Россия".
По его словам, невесомость на орбите необходима в первую очередь для проведения уникальных экспериментов.
27 октября глава "Роскосмоса" сообщил, что проект создания Российской орбитальной станции (РОС) утвержден и предполагает выделение до 2032 года около 609 млрд рублей.
23 сентября 2021 года из данных портала госзакупок следовало, что станция может получить модуль с искусственной гравитацией и свободно летающий модуль.
16 декабря 2020 года директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов сообщил, что проект создания искусственной гравитации на новой российской космической станции одобрен техническим советом Военно-промышленной комиссии.
Россия планирует создать новую национальную станцию, которая придет на смену МКС. Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.