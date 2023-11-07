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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Новую российскую орбитальную станцию проектируют на 50 лет работы на орбите

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Перспективная Российская орбитальная станция проектируется с возможностью работы на околоземной орбите на протяжении полувека для отработки длительных межпланетных полетов следующих космических кораблей.

Об этом на конференции по космической биологии и авиакосмической медицине "Земля - Орбита - Дальний космос" сообщил генеральный конструктор - заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев.

"Мы проектируем Российскую орбитальную станцию и заявляем (...) на 50 лет эксплуатации", - сказал он и добавил, что этот срок необходим для отработки длительных межпланетных полетов, который будет использован в следующих космических комплексах.

Россия планирует создать новую национальную станцию, которая придет на смену МКС. Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

27 октября глава "Роскосмоса" сообщил, что проект создания РОС утвержден и предполагает выделение до 2032 года около 609 млрд рублей.

Владимир Соловьев РАН МКС Роскосмос РКК Энергия
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