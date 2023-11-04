Пять человек стали жертвами ДТП во Владимирской области

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в ДТП во Владимирской области, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом, сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Авария произошла в субботу около 19:30 на 48 км автодороги "Москва-Ярославль- Вологда-Архангельск" в Александровском районе.

Погибли пять человек, находившихся в легковушке. Их личности в настоящее время устанавливаются.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Информация уточняется.