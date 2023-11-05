Три человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярске

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Три человека погибли и один госпитализирован с тяжелыми травмами в результате столкновения автомобиля "Лада Приора" и пассажирского автобуса ПАЗ в Красноярске в воскресенье, сообщает Главное управление МВД России по региону.

Сообщение о ДТП на ул.Чернышевского поступило в 01:50 по Москве.

Установлено, что водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь по ул. Чернышевского в сторону ул. Караульной, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.

"В результате аварии до приезда скорой медицинской помощи на месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. С тяжелыми травмами в медицинское учреждение госпитализирован ещё один пассажир "Лады", - говорится в сообщении.

"В салоне автобуса находились 17 пассажиров, пять из них обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

По данным полиции, за рулем "Лады Приоры" находился 18-летний молодой человек, который получил водительское удостоверение в сентябре текущего года и за это время четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

"Он передвигался на автомобиле с шинами, не соответствующими сезонности", - говорится в сообщении.