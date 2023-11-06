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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Ледяной дождь нарушил энергоснабжение в Приморье

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. жителей города Лесозаводск в Приморском крае в понедельник остались без света из-за ледяного дождя, введен режим ЧС, сообщила прокуратура региона.

"В результате прошедших в ночь на 6 ноября осадков и последующего понижения температуры воздуха свыше 1,2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. граждан, остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа на территории городского округа введен режим ЧС.

Местные власти объявили, что во вторник школьники города будут учиться дистанционно.

Из-за ливня и ветра в понедельник также было нарушено энергоснабжение части Советского и Первомайского районов Владивостока, сообщила мэрия города.

Накануне в Приморье было объявлено штормовое предупреждение из-за циклона.

Приморье
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