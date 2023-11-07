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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В европейской части России всю неделю будет теплее нормы

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Температура выше нормы на 4-6 градусов прогнозируется почти на всей европейской территории России, при этом максимальные отклонения от нормы будут в ряде регионов Урала и Сибири, там будет теплее нормы на 10-12 градусов.

МоскваТемпература выше нормы ожидается в Москве на этой неделеЧитать подробнее

Об этом "Интерфаксу" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всей недели вся европейская территория России, исключение составляет только Кольский полуостров, будет в положительных аномалиях, причем на 4-6 градусов температура выше нормы - в Центральном федеральном округе и в Приволжском федеральном округе, в Южном и Северокавказском", - сказал он.

Максимальные отклонения температуры от нормы будут на северо-востоке Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа, в частности, на севере и востоке Красноярского края, а также на северо-западе Якутии. Там температура будет выше нормы на 10-12 градусов.

"Но все равно это уже зима, и нормы в этих регионах не высокие. И это означает, что даже дневная температура на Урале, в Сибири будет от минус 4 до минус 8. А в Якутии даже дневная температура будет двузначная, но отрицательная: минус 12 - минус 14, а ночные температуры на северо-западе Якутии будут ниже 20-градусной отметки", - добавил Вильфанд.

Температура ниже нормы на 2-4 градуса в ближайшие дни будет на Камчатке и на Чукотке, уточнил Вильфанд, отметив, что ночные температуры будут ниже минус 35.

Также холодная погода прогнозируется в Приморье. Так, во Владивостоке ожидается значительное понижение температуры - на 7 - 10 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Приморье Урал
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