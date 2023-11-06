Два БПЛА обезврежены над Воронежской областью

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о двух беспилотниках, обнаруженных над территорией региона.

"Вооруженными силами России на территории Воронежской области обнаружены и обезврежены два БПЛА. Никто не пострадал, разрушений на земле нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Он также напомнил, что при обнаружении БПЛА в небе или на земле не надо его фотографировать и выкладывать в соцсети.