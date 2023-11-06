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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Мантуров заявил, что рост ставки сказывается на инвестактивности в промышленности

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Повышение Банком России ключевой ставки негативно сказывается на инвестактивности в промышленности, отчасти этот эффект будет компенсирован мерами господдержки, однако увеличение объема их финансирования в рамках уже сверстанного федерального бюджета возможно не ранее второй половины следующего года, заявил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Конечно, повышение ставки не мотивирует предприятия промышленности реализовывать свои инвестиционные планы. Но при этом та палитра мер поддержки, которые есть сегодня у правительства, в частности, у Минпромторга, дает возможность компенсировать расходы на научно-исследовательские, конструкторские работы. При этом мы конечно же рассчитываем, что здесь будет сбалансированный подход по денежно-кредитной политике. И в какой-то момент будем рассчитывать, что процентные ставки - ключевые ставки будут меняться в сторону понижения", - сказал он в кулуарах выставки "Россия", отметив, что "правительство и Минпромторг будут всячески обеспечивать как раз баланс между банковскими инструментами и мерами поддержки".

Отвечая на вопрос, не обсуждалось ли с Минфином увеличение финансирования тех мер поддержки, которые привязаны к ключевой ставке (например, субсидирование кредитов через Фонд развития промышленности, корпоративные программы повышения конкурентоспособности и т.п.), Мантуров отметил, что бюджет на следующий год уже сверстан, и вернуться к вопросу дофинансирования корректно после первого полугодия 2024 года.

"Вы знаете, с учетом того, что сейчас бюджет уже сверстан по следующему году и, в частности, нашего ведомства, нужно учитывать бюджет всего года, поэтому у нас задача обеспечить этими мерами поддержки первую часть года, а потом мы будем понимать, как будет складываться конъюнктура и экономика в целом, сбалансированность бюджета и какие будут ключевые ставки для того, чтобы можно было бы принимать сбалансированные решения", - прокомментировал он возможность роста поддержки промышленности.

На заседании 27 октября совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 15% годовых. Это было неожиданным решением для рынка: почти все участники консенсуса "Интерфакса" прогнозировали шаг на 100 б.п., тогда как повышение на 200 б.п. было альтернативным вариантом, звучавшим лишь в некоторых прогнозах.

ЦБ при этом убрал из заявления направленный сигнал, оставив нейтральную формулировку: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Денис Мантуров
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