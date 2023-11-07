Торговый центр горит в Улан-Удэ

Площадь пожара 10 тыс. кв. м

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Крупный пожар в торговом центре "Гвоздь" тушат в Улан-Удэ, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Бурятия во вторник.

"Предварительная площадь пожара 10 тыс. кв.м. Угрозы перехода на соседние здания нет. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, огонь в торговом центре вспыхнул рано утром во вторник. К моменту прибытия первого пожарного расчета горели стены и крыша здания. Сейчас пожар распространился на всю площадь крыши.

Из торгового центра эвакуировали шестерых человек. Пожар тушат 45 человек на 16 единицах техники.