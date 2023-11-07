Что случилось этой ночью: вторник, 7 ноября

Атака БПЛА на Крым, РФ вышла из Договора об обычных вооружённых силах в Европе, пожар в торговом центре в Улан-Удэ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны заявило о поражении 17 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом. Губернатор Севастополя сообщил, что обломки одного БПЛА упали на частный дом.

- МИД сообщил, что РФ завершила выход из Договора об обычных вооружённых силах в Европе. В ведомстве также заявили, что в данный момент договорённости с государствами НАТО в области контроля над вооружениями невозможны.

- Нетаньяху допустил гуманитарные паузы в боевых действиях в Газе. Кроме того он заявил, что Израиль готов принять временную ответственность за управление сектором Газа.

- Произошел пожар в торговом центре в Улан-Удэ. Площадь пожара 10 тыс. кв. м, по предварительным данным пострадавших нет.

- Израиль атаковал окрестности больниц в Газе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Палестинское общество Красного полумесяца.