Обломки одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на частный дом

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Обломки одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке, сообщил во вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По данным Спасательной службы Севастополя обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания", - написал губернатор в своём телеграм-канале.

Ранее Развожаев сообщал об уничтожении над акваторией средствами ПВО пяти беспилотников.