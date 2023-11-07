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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Обломки одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на частный дом

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Обломки одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке, сообщил во вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По данным Спасательной службы Севастополя обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания", - написал губернатор в своём телеграм-канале.

Ранее Развожаев сообщал об уничтожении над акваторией средствами ПВО пяти беспилотников.

Михаил Развожаев Севастополь
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