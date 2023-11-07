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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Минобороны заявило о поражении 17 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что утром во вторник средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников самолётного типа и перехватили восемь над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.

"Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о сбитых над морем средствами ПВО пяти беспилотниках. Обломки одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на частный дом.

Минобороны РФ Михаил Развожаев Крым Севастополь
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