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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

В Улан-Удэ пожарные потушили открытое горение в торговом центре

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Улан-Удэ пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Гвоздь", сообщил телеграм-канал управления МЧС по Бурятии.

Ранее сообщалось, что возгорание локализовано на площади 22 тысяч квадратных метров, в здании частично обрушилась крыша.

Пожар в ТЦ начался в 4 часа утра по местному времени 7 ноября. Из здания эвакуировали шесть человек. По предварительным данным МЧС, никто не пострадал.

Всего пожар тушили 164 человека и 48 единиц техники, в том числе от МЧС - 129 человек личного состава и 34 единицы техники, сообщил сайт управления.

Замначальника управления МЧС по Бурятии Андрей Боркин отметил сложность тушения этого пожара. "Большая пожарная нагрузка, порывы ветра и конструктивные особенности здания способствовали быстрому скрытому распространению горения. В результате большой температуры произошло частичное обрушение кровли здания", - сообщил он.

Улан-Удэ МЧС Бурятия
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