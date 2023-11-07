Кассация подтвердила незаконность одностороннего расторжения Siemens договора с РЖД

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение судов нижестоящих инстанций, признавших незаконным одностороннее расторжение Siemens Mobility GmbH договора от 17 декабря 2014 года, заключенного с АО "РЖД" на техническое обслуживание и ремонт гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции Лужская.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу иностранной компании.

В материалах дела говорится, что ОАО "РЖД" и Siemens Aktiengesellschaft в лице компании Siemens Mobility GmbH 17 декабря 2014 года заключили договор на техническое обслуживание и ремонт гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции Лужская.

Иностранная компания 18 марта 2022 года расторгла договор в связи с тем, что в соответствии с санкциями США и ЕС введены "меры ограничительного характера, которые исполнителем рассматриваются как обстоятельства непреодолимой силы, в связи с чем, считает Siemens Mobility GmbH, дальнейшее исполнение обязательств по договору не представляется возможным".

ОАО "РЖД", не согласившись с этим, обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд 10 июля оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который в апреле признал недействительным одностороннее расторжение договора, обязал иностранную компанию и ООО "Сименс мобильность" исполнять обязательства по договору, а в противном случае взыскивать 631,4 тыс. рублей ежедневно за каждый день неисполнения судебного акта с даты вступления его в законную силу до его фактического исполнения.

Суды двух инстанций пришли к выводу о том, что объем введенных ограничительных мер никаким образом не препятствовал Siemens Mobility GmbH исполнять договор в соответствии с его условиями.

По мнению суда, санкции как условия непреодолимой силы могут рассматриваться как основание для расторжения договора, при выполнении двух условий одновременно: санкции должны быть такого объема, который безусловно препятствует исполнению договора; действие санкций, создающих препятствия исполнению договора, должно продолжаться не менее 180 дней.

Арбитражный суд Москвы в начале апреля по заявлению ОАО "РЖД" запретил Siemens Mobility GmbH инициировать судебные разбирательства в Высшем земельном суде Берлина в Германии. Кассация в июне и Верховный суд РФ в сентябре оставили запрет в силе.

Вместе с тем суд тогда не увидел причин для удовлетворения части заявления РЖД к Siemens Mobility, касающейся запрета инициировать судебные разбирательства в иных иностранных судах и арбитражах, международных коммерческих арбитражах по всем спорам, вытекающим из договора от 17 декабря 2014 года.

Арбитражный суд Москвы 27 октября удовлетворил иск ОАО "РЖД" о запрете Siemens Mobility GmbH инициировать и продолжать судебные разбирательства в Высшем земельном суде Мюнхена и Верховном земельном суде Баварии (Германия) по всем спорам, вытекающим из договора от 17 декабря 2014 года.

Арбитражный суд Москвы 26 октября 2022 года удовлетворил иск РЖД к Siemens Mobility о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене "по всем спорам, возникающим из договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов (или каких-либо последующих его изменений) или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности". 1 февраля 2023 года кассация оставила решение в силе.

26 октября 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил еще один иск РЖД к Siemens Mobility - "о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по всем спорам, возникающим из договора от 17 декабря 2014 года или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности". 30 января 2023 года кассационный суд оставил запрет в силе.

В начале мая 2022 года Siemens объявил о закрытии бизнеса в России. Компания начала сворачивать производственную и операционную деятельности. Также Siemens сообщил, что разрывает с 13 мая 2022 года с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".