Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Суд отклонил иск Siemens об отмене передачи РЖД оборудования для "Сапсанов"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил ходатайство компании Siemens Mobility GmbH (ООО "Сименс Мобилити ГМБХ") об отмене обеспечительных мер в виде передачи ОАО "РЖД" оборудования компании для обслуживания скоростных поездов, следует из материалов дела.

Весной РЖД подали в арбитраж иск к Siemens о признании недействительным одностороннего расторжения договора о техобслуживании и ремонте высокоскоростных поездов "Сапсан", заключенного в 2007 году, и обязании Siemens исполнять договоренности.

Одновременно РЖД подали заявление о принятии обеспечительных мер в виде передачи им для хранения и использования специальных инструментов, измерительного оборудования, запасных частей, а также других материалов и оборудования, необходимого для исполнения этого договора.

В обоснование заявления об обеспечительных мерах РЖД сослались на то, что Siemens зарегистрирован на территории Германии и в случае изъятия у РЖД указанного имущества и принятия впоследствии решения об удовлетворении судом исковых требований РЖД возврат имущества будет невозможен.

Арбитражный суд согласился с доводами истца и 16 мая постановил передать необходимое оборудование РЖД.

1 июня Siemens подал в суд ходатайство об отмене обеспечительных мер.

Этот же арбитраж ранее по другому иску РЖД разрешил передать им оборудование Siemens Mobility на железнодорожной станции Лужская в Ленинградской области. РЖД обратились в суд с иском о признании недействительным одностороннего расторжения Siemens договора от 2014 года на техремонт гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции Лужская и обязании Siemens исполнять свои обязательства.

Siemens объявил о прекращении бизнеса в России 12 мая. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности. Также Siemens сообщил, что разрывает с 13 мая с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".

Siemens Mobility Сапсан РЖД Арбитраж Петербурга Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк из-за внешних ограничений решил свернуть игровое направление

VEON продаcт свое дочернее предприятие в Грузии за $45 млн

Сенаторы поддержали закон об упрощении сделок с имуществом уходящих из России ритейлеров

Сенаторы поддержали закон об упрощении сделок с имуществом уходящих из России ритейлеров

S7 подтвердила приостановку проекта лоукостера Сitrus

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров выходит из европейской UNIC

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров выходит из европейской UNIC

Банк "ДОМ.РФ" ограничит платежи и переводы в долларах и евро с 24 июня

Военная операция на Украине

Зерно из Запорожья начали поставлять в страны Ближнего Востока

Зерно из Запорожья начали поставлять в страны Ближнего Востока

АФК "Система" купила производителя минеральной воды "Архыз" за 450 млн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });