Суд отклонил иск Siemens об отмене передачи РЖД оборудования для "Сапсанов"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил ходатайство компании Siemens Mobility GmbH (ООО "Сименс Мобилити ГМБХ") об отмене обеспечительных мер в виде передачи ОАО "РЖД" оборудования компании для обслуживания скоростных поездов, следует из материалов дела.

Весной РЖД подали в арбитраж иск к Siemens о признании недействительным одностороннего расторжения договора о техобслуживании и ремонте высокоскоростных поездов "Сапсан", заключенного в 2007 году, и обязании Siemens исполнять договоренности.

Одновременно РЖД подали заявление о принятии обеспечительных мер в виде передачи им для хранения и использования специальных инструментов, измерительного оборудования, запасных частей, а также других материалов и оборудования, необходимого для исполнения этого договора.

В обоснование заявления об обеспечительных мерах РЖД сослались на то, что Siemens зарегистрирован на территории Германии и в случае изъятия у РЖД указанного имущества и принятия впоследствии решения об удовлетворении судом исковых требований РЖД возврат имущества будет невозможен.

Арбитражный суд согласился с доводами истца и 16 мая постановил передать необходимое оборудование РЖД.

1 июня Siemens подал в суд ходатайство об отмене обеспечительных мер.

Этот же арбитраж ранее по другому иску РЖД разрешил передать им оборудование Siemens Mobility на железнодорожной станции Лужская в Ленинградской области. РЖД обратились в суд с иском о признании недействительным одностороннего расторжения Siemens договора от 2014 года на техремонт гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции Лужская и обязании Siemens исполнять свои обязательства.

Siemens объявил о прекращении бизнеса в России 12 мая. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности. Также Siemens сообщил, что разрывает с 13 мая с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".