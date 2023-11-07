Дело о взятке возбуждено против замглавы МВД Дагестана

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело о даче и получении взятки в особо крупном размере в отношении заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике.

Фигурантом дела также стал замначальника следственного управления МВД по Дагестану полковник юстиции Далгат Абдулгапуров, говорится в сообщении.

По данным ведомства, оба задержаны в рамках расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось о задержании замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова и обысках в его доме и на рабочем месте.