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Басманный суд арестовал замглавы МВД Дагестана по делу о коррупции

Басманный суд арестовал замглавы МВД Дагестана по делу о коррупции
Заместитель руководителя МВД Дагестана Руфат Исмаилов
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал до 2 января заместителя руководителя министерства внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, обвиняемого в коррупции, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Там добавили, что Исмаилову предъявлено обвинение в получении двух крупных взяток, (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК), а также в превышении должностных полномочий (п.п. "а, г, е" ч. 3 ст. 286 УК).

О задержании высокопоставленного чиновника стало известно 7 ноября. В региональном главке ФСБ сообщили, что против Исмаилова возбуждено уголовное дело о даче и получении взятки в особо крупном размере. По делу также проходит замначальника следственного управления МВД по Дагестану полковник юстиции Далгат Абдулгапуров.

Абдулгапуров также был помещен в СИЗО.

Как сказала в суде следователь, Исмаилову и Абдулгапурову - вменяется получение 300 тысяч рублей взятки за отказ в возбуждении уголовного дела по итогам проверки незаконного строительства дома, а также 1 млн рублей - за принятие положительного процессуального решения по факту хищения бюджетных 30 млн рублей, выделенных в качестве материнского капитала.

Кроме того, по версии следствия, в начале 2020 года Исмаилов и Абдулгапуров передали знакомому находившиеся в их распоряжении 100 млн рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалюты. Последний, однако, стал уклоняться от исполнения договоренностей, а фигуранты инициировали возбуждение в его отношении уголовного дела об особо крупно мошенничестве, в связи с чем он был помещен в СИЗО. Как считает следствие, в ходе расследования Исмаилов и Абдулгапуров оказывали давление на знакомого и угрожали ему применением насилия с целью возврата денежных средств. После получения гарантий возврата обвинение фигуранта было переквалифицировано на более мягкое, а дело направлено в суд, где в итоге было прекращено с назначением судебного штрафа.

Исмаилов в суде сказал, что не признает вину.

Защита офицера просила суд избрать ему более мягкую меру пресечения - домашний арест или залог в 5 млн рублей, указывая, в частности, что Исмаилов - многодетный отец и почетный работник МВД.

Исмаилов - полковник юстиции. В 2016 году он занял должность замначальника следственного управления МВД по Дагестану, в 2018 году стал врио руководителя управления. В декабре 2019 года был назначен на пост замминистра внутренних дел республики.

Дагестан Басманный суд ФСБ МВД Руфат Исмаилов Далгат Абдулгапуров
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