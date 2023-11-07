Лавров обсудил с палестинским министром эвакуацию россиян из Газы

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию в секторе Газа и эвакуацию российских граждан из анклава с министром по гражданским делам государства Палестина, секретарем Исполкома Организации освобождения Палестины, членом ЦК ФАТХ Хусейном Шейхом, сообщили во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в частности продолжающемуся масштабному вооруженному противостоянию в секторе Газа", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Глава МИД РФ "акцентировал необходимость скорейшего прекращения огня для недопущения дальнейших жертв среди гражданского населения, расширения объемов поступающей в сектор гуманитарной помощи, незамедлительного проведения эвакуации российских граждан из анклава".

"С российской стороны была вновь подтверждена позиция в поддержку справедливого решения палестинской проблемы на основе известной международно-правовой базы, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - подчеркивают на Смоленской площади.

Ранее во вторник дипломатический источник сообщал, что "к началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово". "К сожалению, нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах", - сообщил источник журналистам.

По его словам, "посольство России неоднократно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен".

"В Москве надеются на скорейшее разблокирование Израилем данной эвакуационной проблемы", - заявил он.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10 тыс. человек.