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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Захарова объяснила задержку с эвакуацией россиян из Газы позицией Израиля

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что преодолеть все препятствия для эвакуации граждан России из сектора Газа удастся в ближайшее время, Москва к этому готова, все упирается в позицию израильской стороны, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Я могу подтвердить, что последние как минимум четыре дня наш посол в Израиле господин Викторов получал заверения и обещания израильской стороны, и это делал МИД Израиля, о том, что это разрешение будет выдано завтра. И так они говорили последние четыре, может, больше дней. Это при том, что данный вопрос был поставлен нашей стороной задолго до этих четырех дней", - сказала она.

По словам Захаровой, "сформированы списки, они были переданы египетской стороне, израильской стороне".

"Почему так происходит? Прошу вас задать этот вопрос израильской стороне. Нас они заверяют в том, что буквально в ближайшее время ситуацию разблокируют. Но это длится в последние четыре дня, - подчеркнула дипломат. - Достаточно длительное время все упирается в позицию израильской стороны. Мы надеемся, что все (эти препятствия) будут устранены и преодолены".

По словам представителя МИД, "для нас задача вызволения оттуда российских граждан и всех тех, кто к нам обратился, имеет приоритетный характер, у нас все для этого готово".

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
МИД Мария Захарова Газа Израиль
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