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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Глава ДНР сообщил о гибели шести мирных жителей при обстреле центра Донецка

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Шестеро мирных жителей погибли, еще 11 пострадали в результате украинского удара по центру Донецка с применением HIMARS, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, говорится в заявлении Пушилина, распространенном во вторник его пресс-службой.

Сообщается, что в результате обстрела повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. "Прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения", - сказано в сообщении.

ДНР Денис Пушилин
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