Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН после ударов по Донецку

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку, сообщил первый заместитель российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский.

"Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

В постпредстве РФ ожидают, что заседание назначат на 8 ноября 23:00 мск, добавил Полянский.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате украинского обстрела центра Донецка погибли шесть человек, 11 получили ранения.