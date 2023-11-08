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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН после ударов по Донецку

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку, сообщил первый заместитель российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский.

"Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

В постпредстве РФ ожидают, что заседание назначат на 8 ноября 23:00 мск, добавил Полянский.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате украинского обстрела центра Донецка погибли шесть человек, 11 получили ранения.

Донецк Россия ООН
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