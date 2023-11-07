Мигранты с 2024 г. смогут уведомлять МВД РФ о получении патента через Госуслуги

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Получившие патент в России иностранные граждане смогут уведомлять полицию об осуществлении трудовой деятельности с помощью портала Госуслуги с 7 января 2024 года, сообщает во вторник пресс-служба МВД РФ.

"С 7 января 2024 года в связи с изменениями, принятыми федеральным законом (...), иностранные граждане в течение двух месяцев со дня выдачи патента обязаны уведомлять территориальный орган МВД России об осуществлении трудовой деятельности. Такое уведомление может быть представлено не только на бумажном носителе (непосредственно или направлено почтовым отправлением), но и в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что при подаче заявления через Госуслуги иностранцам нет необходимости лично обращаться в отделение полиции.

В случае неисполнения указанной обязанности выданный иностранному гражданину патент подлежит аннулированию, напомнили в министерстве.