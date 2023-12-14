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Госдума разрешила привлекать организации МВД к оказанию услуг в сфере миграции

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о расширении практики привлечения организаций МВД к предоставлению услуг в сфере миграции.

Законом, в частности, расширяется практика привлечения к оказанию таких услуг находящегося в ведении МВД предприятия "Паспортно-визовый сервис", а в Москве - уполномоченной городом организации.

Предприятие и организация будут содействовать в приеме заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство, разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов, заграничного паспорта гражданина России, а также к оказанию содействия в фотографировании заявителей и проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации, предусматривает закон.

Кроме того, уполномоченная организация в Москве будет оформлять и выдавать патенты иностранцам на работу в Московской области.

Также предприятие и уполномоченная организация будут привлекаться к оказанию содействия в приеме заявлений о регистрации иностранного гражданина по месту жительства и уведомлений о прибытии иностранца в место пребывания.

Закон предусматривает, что иностранные граждане, прибывшие в Россию не для работы на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в страну. А прибывшие для работы - в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

Дактилоскопическая информация, полученная уполномоченными представительствами, уничтожается ими после передачи указанной информации в МВД России, говорится в законе.

Согласно закону, на территории иностранных государств, перечень которых устанавливается правительством РФ, подведомственное предприятие МВД оказывает содействие своим представителям в сфере внутренних дел за рубежом в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их фотографирование.

Иностранные граждане, прошедшие обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование за пределами России, по прибытии в Россию в установленные сроки обращаются лично в территориальный орган МВД России, чтобы получить документ с подтверждением, что они прошли такую дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

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