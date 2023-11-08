Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Путин заявил о попытках расшатать легитимную власть в странах СНГ

Путин заявил о попытках расшатать легитимную власть в странах СНГ
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Некоторые страны пытаются расшатать легитимную власть в государствах СНГ и связи между ними, что требует от их советов безопасности согласованной коллективной реакции на это, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционных тесных торговых, кооперационных, культурных связей", - заявил он в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

Он отметил, что для стран СНГ сохраняются такие общие угрозы, как терроризм, организованная преступность, наркоторговля, незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.

"Все это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы", - сказал он в связи с этим.

В частности, продолжил Путин, странам СНГ нужно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве Содружества и в мире в целом, а также для четкого определения приоритетов и своевременной корректировке документов стратегического планирования.

В целом, говоря о международной обстановке, глава российского государства назвал ее сложной и напряженной, указав, в частности, на обострение старых и появление новых очагов конфликтов в ряде регионов.

"В частности, на Ближнем Востоке - где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния. От которого страдают прежде всего мирные люди", - пояснил он.

По словам Путина, участники совещания секретарей совбезов СНГ обсудят ситуацию в регионе и в мире в целом, обменяются опытом и практическими наработками, которые способствуют более надежной защите граждан их стран от внутренних и внешних угроз, наметят совместные шаги на перспективу.

Владимир Путин СНГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ задержала в Бурятии подозреваемого в вербовке военных в интересах ВСУ

Сarlsberg грозит России международным судом из-за ситуации вокруг "Балтики"

Сarlsberg грозит России международным судом из-за ситуации вокруг "Балтики"

ВТБ первым представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

ВТБ первым представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

Путин заявил, что поставки газа из РФ помогут развитию всей Центральной Азии

Путин заявил, что поставки газа из РФ помогут развитию всей Центральной Азии

Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН после ударов по Донецку

Что произошло за день: вторник, 7 ноября

Глава ДНР сообщил о гибели шести мирных жителей при обстреле центра Донецка

В Думу внесли поправки о возвращении топливного демфпера с октября

Дело о взятке возбуждено против замглавы МВД Дагестана

Дело о взятке возбуждено против замглавы МВД Дагестана

ЛДПР передаст мандат Власова депутату Госдумы прошлого созыва Кулиевой

ЛДПР передаст мандат Власова депутату Госдумы прошлого созыва Кулиевой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });