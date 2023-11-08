ФСБ задержала в Бурятии подозреваемого в вербовке военных в интересах ВСУ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Бурятии подозреваемого в попытках склонить российских военных к переходу на сторону украинской армии.

Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации? отмечает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, в качестве аргументов при вербовке задержанный "использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации". Также он обещал российским военнослужащим организовать связь с украинскими спецслужбами и полком "Азов" (признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России).

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 "Государственная измена" УК России. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.