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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Самаре задержана подозреваемая в склонении российских военных к госизмене

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что в Самаре задержана подозреваемая в склонении российских военных к переходу на сторону вооруженных сил Украины. Против нее возбуждено уголовное дело о госизмене (ст.275 УК).

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб", - сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

По версии ФСБ, задержанная "склоняла российских военнослужащих - участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ".

Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ВСУ ФСБ Украина Самара СВО
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