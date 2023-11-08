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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Сбербанк планирует развивать кросс-банковскую платформу для "оплаты по лицу"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует создать кросс-банковскую платформу для биоэквайринга (оплаты по лицу), которая будет базироваться на уже существующих решениях банка, сказал глава Сбера Герман Греф.

"Сейчас наша платформа биоэквайринга - готовое, универсальное решение для миллионов клиентов, и мы планируем создать кросс-банковскую платформу на базе своего биоэквайринга, чтобы другие банки тоже могли использовать наше решение", - сказал Греф журналистам в кулуарах форума Finopolis.

Кроме этого, банк также развивает QR-технологию и уже подключил к своей платформе первого зарубежного участника.

"Недавно к платформе оплаты по QR-коду от Сбера подключился первый иностранный банк. Сейчас к нашей платформе уже подключены также восемь российских банков, до конца года планируем подключить еще три-четыре банка", - сказал глава Сбербанка.

Ранее Сбербанк запустил SberPay QR, который позволяет бизнесу принимать бесконтактную оплату с помощью телефона по QR-коду, при этом бонусы за такие покупки клиенты получают как при оплате картой. Среди партнеров - такие банки как Альфа-банк, Тинькофф банк, Совкомбанк, Росбанк и МТС банк, говорится на сайте Сбера.

Герман Греф Сбербанк
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