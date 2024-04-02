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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

ЦБ РФ в середине года проведет пилот с банками по внедрению универсального QR-кода

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк России в середине 2024 года проведет эксперимент с несколькими банками по внедрению единого универсального QR-кода для проведения платежей, заявила в Госдуме первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"В этом году мы хотим запустить пилот уже с несколькими банками, это будет середина года", - сообщила она.

Она отметила, что граждане путаются, когда большое количество QR-кодов при оплате.

"Вместе с участниками рынка мы поняли, что нам нужно сделать внедрение универсального QR, это некий технологический стандарт, который не заставляет человека думать, каким QR он платит", - отметила первый зампред ЦБ.

По ее словам, универсальный QR-код упростит жизнь гражданам и бизнесу.

ЦБ в середине 2024 года также планирует провести пилот по биоэквайрингу - оплате по лицу до определенной суммы.

Ольга Скоробогатова ЦБ РФ Банк России
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