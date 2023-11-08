ЦИК утвердил количество избирательных бюллетеней к выборам президента

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял постановление, которое утверждает утвердил количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента в 2024 году.

Утверждено 113 574 550 бюллетеней.

Как отмечается в приложении к постановлению, для избирательных участков в 89 регионах будет подготовлено 112 676 600 бюллетеней; для зарубежных избирательных участков в 111 странах - 886 250 штук; для избирательных участков, образованных на территории города Байконур, - 11 700 штук.

Проведение выборов президента планируется в России в марте 2024 года.