Иноагентам не разрешат жертвовать в избирательные фонды кандидатов в президенты

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Иностранные агенты не имеют права жертвовать в избирательные фонды кандидатов в президенты на выборах 2024 года, эти пожертвования будут им возвращены или направлены в доход федерального бюджета, сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

"Те жертвования, которые будут осуществлены этими лицами, будут признаны не соответствующими закону, обязаны их вернуть либо жертвователю, либо в доход федерального бюджета", - сказал он на заседании комиссии.

"Даже если они будут перечислять средства из источников не иностранных, все равно это делать будет нельзя", - добавила председатель ЦИК Элла Памфилова.

На заседании было принято постановление об инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов в президенты о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов.

В частности, кандидат будет обязан создать собственный избирательный фонд для финансирования избирательной кампании.

Избирательные фонды кандидатов могут формироваться только за счет следующих денежных средств: собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать 40 млн рублей, а для кандидатов, по которым назначено повторное голосование, - 60 млн рублей; средств, выделенных кандидату выдвинувшей его политической партией, которые в совокупности не могут превышать 200 млн рублей; добровольных пожертвований граждан, при этом сумма пожертвований одного гражданина не может превышать 6 млн рублей; добровольных пожертвований юридических лиц, при этом сумма пожертвований одного юридического лица не может превышать 28 млн рублей.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда не может превышать 400 млн рублей, отмечается в документе.

Президентские выборы должны пройти в марте 2024 года.