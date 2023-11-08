Банкиры призвали государство не зарегулировать ИИ в банковской сфере

Греф рассказал о проверке Генпрокуратурой модели ИИ за приукрашенный флаг России

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Государство должно поддержать развитие технологий искусственного интеллекта, при этом важно избежать чрезмерного регулирования этой сферы, считают главы крупнейших российских банков. Вопрос обсуждался на форуме Finopolis.

"От государства очень многое зависит, в особенности, если государство начинает регулировать, поэтому первое и самое главное - это постараться эту сферу не зарегулировать, это самое большое, что государство может сделать", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он привел в пример мягкое регулирование в США и жесткий подход в Европе, который убил развитие искусственного интеллекта. Все более-менее крупные компании поэтому стараются релоцироваться за пределы Евросоюза, отметил Греф. "Нам очень важно этого не повторить", - подчеркнул он. По его словам, правительство и Банк России очень хорошо это понимают.

Греф рассказал об одном из кейсов регулирования, когда у Генеральной прокуратуры возникли вопросы к генерации моделью искусственного интеллекта флага Российской Федерации.

"Опыт показал, что мы только опубликовали модели, и нас, и "Яндекс" тут же привели в прокуратуру. У нас при генерации российского флага, (. . .) она же (модель - ИФ) генеративная, она пытается его улучшить, она на флаге нарисовала еще купола Собора Василия Блаженного, но депутаты посчитали, что это издевательство над нашими национальными флагами", - заявил глава Сбербанка.

Он отметил, что банк был вынужден приостановить генерацию ряда вещей из-за чего модель потеряла в креативности и точности.

"Это все-таки вещи, когда нам придется пройти через этот период, и нужна помощь государства. Вы знаете, в конце концов, снисхождение и понимание, что мы как дети пока здесь - нас сильно не судите. Когда разработчиков и нас пригласили в прокуратуру, хорошо, что прокурор такой современный попался, с чувством юмора, все изучил и, слава богу, нас никуда не привлекли. Говорит: "Ребята, давайте, идите работайте, но будьте поаккуратней". И слава богу, могло бы быть иначе", - заявил Греф.

Он еще раз подчеркнул важность поддержки государства.

"Без ошибок невозможно будет пройти. Конечно, мы наступим на все грабли, на какие только можно будет наступить, но, мне кажется, что в России сейчас такая правильная атмосфера для этого", - отметил Греф.

Банкам нужно объединяться для развития новых технологий, при этом конкуренция сохранится, считает Греф. "Я думаю, все равно маленькие банки, они все равно более быстрые и более проворные, что-то будут делать быстрее, чем мы, большие банки", - предположил он.

"Сейчас, мне кажется, конкурентная поляна хорошая. Совкомбанк, Альфа, ВТБ, Тинькофф, естественно, и т.д. - это очень сильные конкуренты, они очень быстро приспосабливаются, они очень быстро учатся. И конкуренция, мне кажется, это то, что делает наш сектор очень интересным", - отметил глава Сбербанка.

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин тоже считает, что без поддержки государством технологий не обойтись. "Необязательно сейчас выделять прямые деньги, но меры косвенной поддержки, меры в виде заказов на ключевые вещи, я думаю, надо делать. Без этого не обойтись, деньги гигантские (нужны для развития технологий - ИФ). Нам, конечно, тоже надо объединяться, в этом тоже роль государства может быть. Это должно стать приоритетом развития нашей экономики и общества на предстоящие десятилетия", - заявил он.

Костин подчеркнул важность государственных заказов. "Если бы сегодня государство разместило на 10 лет заказ на низкоорбитальные спутники, то я уверен, мы с Германом Оскаровичем полностью бы отфинансировали всю программу, не надо было бы деньги государственные давать. Дайте заказ государственный, все больше ничего не надо", - привет пример глава ВТБ.

"Я как техно-оптимист присоединяюсь к просьбам не регулировать раньше времени", - заявил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.