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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Краснов анонсировал использование ИИ и нейросетей в работе прокуроров

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что прокуроры будут использовать возможности нейросетей и искусственного интеллекта в своей работе, однако, по его мнению, их способности никогда не заменяет профессионально подготовленного человека.

"Идея использования нейросетей (в работе правоохранительных и надзорных органов) действительно заслуживает внимания. Я считаю, что мы будем максимально использовать возможности нейронных сетей в нашей деятельности, (...) тем не менее мы практически все склоняемся к тому, что решение должен принимать человек", - сказал он, отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации.

Он считает, что "профессионального следователя, прокурора, судью, профессионально подготовленного, не заменит ни один искусственный интеллект, заменить его невозможно".

Он напомнил, что пока применение технологий ИИ в уголовном судопроизводстве законодательно не предусмотрено.

По его словам, следует рассматривать искусственный интеллект, прежде всего, как помощь в работе, как возможность повысить качество информационно-аналитической работы, прогнозирование возможного роста преступности. Краснов сообщил, что подписал план по использованию технологий ИИ и нейросетей для работы прокуроров, и такая практика уже внедряется.

Игорь Краснов Генпрокуратура
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