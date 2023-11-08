Отмену госрегистрации сои и шрота с ГМО предложили продлить на два года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает продлить сразу на два года - до 1 января 2026 года - отмену госрегистрации сои и соевого шрота, произведенных с генно-модифицированными организмами (ГМО), при условии подтверждения их безопасности Россельхознадзором.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru.

Эта мера предусмотрена и для продукции, ввозимой в страну.

РФ отменила госрегистрацию сои и соевого шрота с ГМО, поставки которых возможны при условии подтверждения их безопасности Россельхознадзором, постановлением правительства от 16 апреля 2020 года. Срок его действия был сначала рассчитан до 1 января 2021 года, затем ежегодно продлевался. В настоящее время эта мера действует по 1 января 2024 года.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту, после истечения этого срока фактически будет введен запрет на ввоз соевых бобов и соевого шрота, содержащих ГМО. "Отсутствие с 1 января 2024 года возможности ввоза вышеуказанной продукции может привести к дефициту высокобелковых кормов на отечественном рынке и, как следствие, к росту цен на продукцию животноводческой отрасли в целом", - говорится в документе.

Принятие постановления "создаст на отечественном рынке конкурентную среду в части ввозимой кормовой базы, что является стабилизирующим фактором себестоимости животноводческой продукции и экономической ситуации в животноводческой отрасли в целом", считают авторы документа.

Как сообщалось ранее, Минсельхоз и Россельхознадзор гарантируют, что поставки в РФ сои и соевого шрота с ГМО, как и раньше, будут под контролем. Документ не предполагает возможности бесконтрольного ввоза соевых бобов, содержащих ГМО, а лишь дает право ввезти сырье с ГМО-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли многочисленные исследования безопасности, заявлял Минсельхоз. Россельхознадзор, в свою очередь, уточнял, что постановление правительства не разрешает ввоз в Россию сои и соевого шрота новых ГМ-линий.