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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Предложения по единому морскому коридору на Севморпути представят к апрелю

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с госкорпорацией "Росатом" и региональными властями представить предложения по формированию единого морского транспортного коридора для транспортировки грузов между российскими морскими портами северо-запада и Дальнего Востока, а также для транзита экспортных грузов по Северному морскому пути.

Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 11 сентября.

Доклад о ходе исполнения поручения должен быть представлен до 1 апреля 2024 года.

Росатом Северный морской путь
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