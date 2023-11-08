Предложения по единому морскому коридору на Севморпути представят к апрелю

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с госкорпорацией "Росатом" и региональными властями представить предложения по формированию единого морского транспортного коридора для транспортировки грузов между российскими морскими портами северо-запада и Дальнего Востока, а также для транзита экспортных грузов по Северному морскому пути.

Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 11 сентября.

Доклад о ходе исполнения поручения должен быть представлен до 1 апреля 2024 года.