Большинство застрявших на границе с Китаем россиян вернулись в РФ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Большая часть россиян, застрявших на погранпереходе Хэйхэ-Благовещенск из-за закрытия навигации на реке Амур, вернулись в Россию, переправы ждут еще 30 человек, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

"Сейчас в Хэйхэ переправы ждут порядка 30 человек. Каждый случай рассматривается индивидуально. В первую очередь уезжают люди из категории социально незащищенных, инвалиды и те, кто едет на лечение. В приоритете и те, кто следует транзитом", - цитирует министерство заведующую кассовым залом Анну Василевскую.

Минтранс региона настоятельно рекомендуют людям воздержаться от поездок в Китай без острой необходимости.

Как отметили в министерстве, в период ледостава для преодоления Амура используются суда на воздушной подушке (СВП), однако не все судна этого типа могут преодолеть массивные ледяные торосы на поверхности реки.

Для работы в межсезонье пассажирский порт "Амурассо" (организация, которая осуществляет перевозки) подготовил две единицы СВП, это количество рассчитано на стандартный пассажиропоток, который обрабатывается в дневное время.

"Сложности возникают в период межсезонья из года в год. Вместимость теплоходов - около 200 пассажиров, судна на воздушной подушке перевозят до 20. В день российские СВП совершают 8-10 рейсов, столько же организует китайская сторона", - пояснили в Минтрансе.

Как сообщила замминистра транспорта Амурской области Светлана Попова, автомобильный пункт пропуска Кани-Курган задействовать для перевозки пассажиров невозможно, поскольку на нем нет условий для работы с пассажирами.

"Постоянный пункт пропуска, который обеспечит транспортировку пассажиров по мосту, находится в стадии строительства. Как информирует заказчик работ Росгранстрой и Минтранс России, строительство постоянного пункта пропуска Кани-Курган завершится в середине 2024 года", - рассказала она.

На сегодняшний день единственной альтернативой для перевозки пассажиров через границу может стать обустройство понтонного мостового перехода на реке Амур, этот вопрос находится в проработке.

Десятки россиян с 3 ноября не могут вернуться из Китая из-за гидрологической обстановки на реке Амур возле погранперехода "Хэйхэ - Благовещенск".