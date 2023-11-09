Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Большинство застрявших на границе с Китаем россиян вернулись в РФ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Большая часть россиян, застрявших на погранпереходе Хэйхэ-Благовещенск из-за закрытия навигации на реке Амур, вернулись в Россию, переправы ждут еще 30 человек, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

"Сейчас в Хэйхэ переправы ждут порядка 30 человек. Каждый случай рассматривается индивидуально. В первую очередь уезжают люди из категории социально незащищенных, инвалиды и те, кто едет на лечение. В приоритете и те, кто следует транзитом", - цитирует министерство заведующую кассовым залом Анну Василевскую.

Минтранс региона настоятельно рекомендуют людям воздержаться от поездок в Китай без острой необходимости.

Как отметили в министерстве, в период ледостава для преодоления Амура используются суда на воздушной подушке (СВП), однако не все судна этого типа могут преодолеть массивные ледяные торосы на поверхности реки.

Для работы в межсезонье пассажирский порт "Амурассо" (организация, которая осуществляет перевозки) подготовил две единицы СВП, это количество рассчитано на стандартный пассажиропоток, который обрабатывается в дневное время.

"Сложности возникают в период межсезонья из года в год. Вместимость теплоходов - около 200 пассажиров, судна на воздушной подушке перевозят до 20. В день российские СВП совершают 8-10 рейсов, столько же организует китайская сторона", - пояснили в Минтрансе.

Как сообщила замминистра транспорта Амурской области Светлана Попова, автомобильный пункт пропуска Кани-Курган задействовать для перевозки пассажиров невозможно, поскольку на нем нет условий для работы с пассажирами.

"Постоянный пункт пропуска, который обеспечит транспортировку пассажиров по мосту, находится в стадии строительства. Как информирует заказчик работ Росгранстрой и Минтранс России, строительство постоянного пункта пропуска Кани-Курган завершится в середине 2024 года", - рассказала она.

На сегодняшний день единственной альтернативой для перевозки пассажиров через границу может стать обустройство понтонного мостового перехода на реке Амур, этот вопрос находится в проработке.

Десятки россиян с 3 ноября не могут вернуться из Китая из-за гидрологической обстановки на реке Амур возле погранперехода "Хэйхэ - Благовещенск".

Китай Благовещенск Амур Хэйхэ Амурская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Захарова объяснила задержку с эвакуацией россиян из Газы позицией Израиля

Госдума перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Госдума перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

В Госдуме изучат возможность пересмотра оценки трагедии в Катыни

Поправки о возвращении полного демпфера по топливу прошли II чтение

Дума одобрила во II чтении повышение пошлины за выдачу загранпаспорта на 20%

Дума одобрила во II чтении повышение пошлины за выдачу загранпаспорта на 20%

Матвиенко предложила отменить подоходный налог для многодетных семей

Матвиенко предложила отменить подоходный налог для многодетных семей

Калужские автозаводы в декабре запустятся в тестовом режиме

Калужские автозаводы в декабре запустятся в тестовом режиме

Airbnb и Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян

Китайская Great Wall отзывает в РФ 55 тысяч автомобилей Haval

Китайская Great Wall отзывает в РФ 55 тысяч автомобилей Haval

UPS оштрафована на 3 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

UPS оштрафована на 3 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });