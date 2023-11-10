Застрявших в Китае туристов экстренно вывезут в Приамурье по новому мосту

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ (КНР) внепланово задействуют для вывоза туристов, которые несколько дней не могут выехать из Китая в Амурскую область, сообщает Минтранс Приамурья.

Как сообщалось, десятки россиян с 3 ноября не могут вернуться из Китая из-за гидрологической обстановки на реке Амур возле погранперехода "Хэйхэ - Благовещенск".

"Мы сейчас получили двухстороннее подтверждение от всех контрольных ведомств об организации экстренного вывоза российских граждан из Хэйхэ и отправки китайских граждан из Благовещенска по международному автомобильному мосту, используя инфраструктуру смешанных пунктов пропуска", - приводятся в сообщении слова и.о. главы Минтранса Светланы Поповой.

В министерстве отмечают, что мост решили задействовать после длительных переговоров на разных уровнях между российской и китайской сторонами. Перевозка планируется 11 ноября. Паспортный контроль туристы будут проходить в автомобильном пункте пропуска Кани-Курган в Приамурье. Также будет отработана схема в обратном направлении.

"Возможность вывоза имеет экстренный и разовый характер. Мы просим российских граждан, всем кому срочно необходимо пересечь границу, прибыть 11 ноября в смешанный пункт пропуска Хэйхэ в 09:30 амурского времени, китайским гражданам - прибыть в пассажирский порт "Амурассо" в 07:00 пекинского времени. И мы по-прежнему настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в Китай без острой необходимости", - отметила Попова.

В стабилизации пассажирских перевозок на пунктах пропуска Благовещенск - Хэйхэ участвуют профильные ведомства: федеральные и региональные Минтранс и Минэкономразвития, пограничное управление ФСБ России, хабаровская таможня, МИД, Роспотребнадзор и благовещенская транспортная прокуратура.

По данным Минтранса Приамурья на 9 ноября, большая часть россиян вернулась в Россию.

В период межсезонья на пассажирском направлении между Благовещенском и Хэйхэ курсируют суда на воздушной подушке, рассчитанные на меньшее количество посадочных мест, чем теплоходы. Новый автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ пока обслуживает только грузовое направление, так как строительство пассажирского пункта пропуска еще не закончено.