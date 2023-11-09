Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя после ограничения его продажи

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Введенные в России ограничения на продажу алкоголя привели к снижению его потребления в два раза, сообщила директор ННЦ наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

"Последние 15 лет в стране были введены ограничения на продажу алкоголя по возрасту, времени и месту продажи. И эти меры в совокупности с системной информационной политикой по формированию у населения навыков и приверженности здоровому образу жизни и социальной успешности привели к снижению подушевого потребления алкоголя в два раза, снижению наркологической заболеваемости и смертности, связанной с употреблением алкоголя", - сказала Клименко "Интерфаксу".

По ее словам, многолетний зарубежный и национальный опыт по реализации антиалкогольной политики доказал, что меры по ограничению доступности алкоголя всегда приводят к снижению его потребления.

Клименко отметила, что нередко покупатели употребляют алкоголь рядом с местом покупки и тем самым подают негативный пример детям на детской площадке; нарушают безопасность этих детей; нарушают условия безопасной среды обитания для всех жителей дома; нарушают санитарные правила пребывания в общественных местах.

Кроме того, по ее словам, наличие винного магазина в доме создает условия для случайной и незапланированной покупки алкоголя.

Газета "Известия" ранее сообщила, что власти выступили против запрета продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. В Госдуме предложили разрешить общему собранию жильцов ограничивать работу таких точек, но отрицательный отзыв Минфина на этот законопроект поддержали Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст.