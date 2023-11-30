Компания из ОАЭ стала владельцем "Алкогольной сибирской группы"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Boreal Spirits (Объединенные Арабские Эмираты) стала основным владельцем ООО "Алкогольная сибирская группа" (АСГ).

По данным ЕГРЮЛ, согласно изменениям от 28 ноября Boreal Spirits владеет 99% в уставном капитале АСГ, еще 1% находится в собственности Ларисы Стрелец. До последнего времени именно она была единственным владельцем АСГ.

По данным ЕГРЮЛ, Лариса Стрелец владела компанией в течение 2023 года - права владения к ней перешли в декабре 2022 года от кипрских VP Island Limited и Tradeline Solutions Limited.

Boreal Spirits является подразделением кипрской KPO Marketing Company. Согласно сайту последней, она владеет эксклюзивными правами на распространение четырех водочных брендов АСГ. У KPO Marketing Company также есть подразделения в Сербии, Узбекистане и Азербайджане.

АСГ - один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Продукция изготавливается на заводах "Омсквинпром" и "Рузский купажный завод". Согласно сайту АСГ, в 2022 году объем продукции, произведенной двумя заводами, составил 9,2 млн декалитров.