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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Кабмин РФ продлил упрощенную регистрацию противовирусных лекарств до 2025 года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России продлило процедуру ускоренной регистрации лекарств и получения разрешительных документов на использование некоторых противовирусных препаратов до 1 января 2025 года.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для введения в оборот медицинских препаратов в максимально короткие сроки, обеспечить стабильные поставки лекарств в медицинские организации.

Также, по данным ведомства, до 1 января 2025 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение противовирусных препаратов, незарегистрированных в России.

Кроме того, до 1 января 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены, установленные на ряд противовирусных лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, добавили в Минздраве.

В министерстве напомнили, что упрощенный порядок регистрации лекарств был утвержден правительством в апреле 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.

Минздрав коронавирус
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