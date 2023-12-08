В Госдуме обсудят вопросы лекарственной безопасности
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев сообщил о готовящихся парламентских слушаниях на тему обеспечения лекарственной безопасности в России.
"Мы будем собирать парламентские слушания по лекарственной безопасности, где планируется обсудить все аспекты, начиная от производства лекарств: кто производит, как фасует, как маркирует, как продают, кто, зачем и как это влияет на нашу страну", - сказал Башанкаев в пятницу на "круглом столе" в Госдуме.
Он считает, что "в условиях беспрецедентных вызовов, когда введены в отношении страны 18 тысяч санкций, надо что-то менять в этой ситуации".
Глава комитета также анонсировал проведение заседания рабочей группы по кадровой политике до конца 2023 года при вице-спикере Госдумы Владиславе Даванкове.