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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Госдуме обсудят вопросы лекарственной безопасности

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев сообщил о готовящихся парламентских слушаниях на тему обеспечения лекарственной безопасности в России.

"Мы будем собирать парламентские слушания по лекарственной безопасности, где планируется обсудить все аспекты, начиная от производства лекарств: кто производит, как фасует, как маркирует, как продают, кто, зачем и как это влияет на нашу страну", - сказал Башанкаев в пятницу на "круглом столе" в Госдуме.

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Он считает, что "в условиях беспрецедентных вызовов, когда введены в отношении страны 18 тысяч санкций, надо что-то менять в этой ситуации".

Глава комитета также анонсировал проведение заседания рабочей группы по кадровой политике до конца 2023 года при вице-спикере Госдумы Владиславе Даванкове.

Госдума
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