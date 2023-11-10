Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-дону, где посетил штаб Южного военного округа, заслушал доклады о ходе СВО и ознакомился с новыми образцами военной техники.

"Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа", - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путина в штабе сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов и другие военачальники.

"Владимира Путина ознакомили с новыми образцами военной техники и сделали доклады по ходу специальной военной операции", - добавил Песков.