Что случилось этой ночью: пятница, 10 ноября

Танкер на мели рядом с Сахалином, потеря связи с самолетом на Чукотке, землетрясение в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Танкер из Приморья сел на мель рядом с Сахалином. Он обездвижен из-за поломки главного двигателя.

- Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

- Связь с самолетом Ан-2 потеряна на Чукотке. Об этом сообщила транспортная прокуратура.

- Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклады о ходе СВО и ознакомился с новыми образцами военной техники.

- Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. Среди целей были базы и инфраструктура организации.